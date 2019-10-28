Екатеринбург, , 11:48 — REGNUM В Екатеринбурге задержан 25-летний ранее судимый житель Омска, которого подозревают в серии грабежей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

Подозреваемого задержали сыщики уголовного розыска 24 октября на следующий день после серии ограблений микрокредитных организаций в Екатеринбурге, которые произошли 23 октября. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабёж»).

На данный момент сотрудники органов внутренних дел установили причастность подозреваемого к 15 преступным эпизодам, которые произошли в Екатеринбурге с конца июля 2019 года. Каждый раз злоумышленник похищал сумму не более 15 тыс. рублей, которую тратил по своему усмотрению.

Отметим, что санкция ст. 161 УК РФ предполагает наказание до семи лет лишения свободы.