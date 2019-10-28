Улан-Удэ, , 11:37 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ молодого человека обвиняют в убийстве и отрубании головы у собутыльника. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Тело обезглавленного 35-летнего мужчины было найдено 26 октября в подполье одного из домов на окраине города. Тут же был задержан 22-летний хозяин дома, который, по данным следствия, накануне распивал спиртные напитки с потерпевшим — они вместе работали на автобазе. К вечеру между ними возник мелкий спор, который перерос в драку.

«В ходе потасовки хозяин дома схватил нож и нанес им два удара в шею собутыльника. А затем во дворе взял топор и отрубил голову потерпевшего, которую положил в пакет и позже выбросил на улице», — сообщили в СКР.

Обезглавленное тело он попытался спрятать в подполье, однако сделать это ему помешали прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов. Подозреваемый заключён под стражу и уже дал признательные показания.

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