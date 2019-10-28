Уфа, , 11:23 — REGNUM Женщине, которая насмерть сбила ребенка-велосипедиста в Уфе, ужесточили приговор. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Судом было установлено, что в мае 2019 года женщина ехала за рулём автомобиля «Nissan X-Trail» по пр. Октября Уфы. При повороте на ул. Бессонова она сбила 10-летнего велосипедиста, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

Ребенок получил тяжёлые травмы, от которых скончался в машине скорой помощи.

По сообщению пресс-службы ведомства, уфимский суд признал женщину виновной в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть человека и приговорил ее к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Кроме этого, судом было взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Обвиняемая признала вину в совершенном преступлении.

Отмечается, что прокуратура посчитала такое наказание слишком мягким и подала апелляцию. Верховный суд республики согласился с позицией надзорного ведомства и назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении.