Анкара, , 11:16 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» одного члена Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 28 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация проходила при поддержке сил местной жандармерии в провинции Тунджели, расположенной на востоке страны.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается либо убийство противника, либо захват в плен или добровольная сдача.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС Турции нанесли удар по территории Ирака: погибли шестеро повстанцев