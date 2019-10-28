Чернигов, Украина, 28 октября 2019, 11:13 — REGNUM В больнице Чернигова находятся 15 детей с подозрением на гепатит «А», сообщили 28 октября в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
В учебном заведении проводится комплекс противоэпидемиологических мероприятий.
По факту вспышки болезни правоохранители открыли уголовное дело.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве зафиксировали первый случай заболевания дифтерией. Ранее это заболевание обнаружили у 15 человек, проживающих в Ужгороде.
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