Якутск, , 11:09 — REGNUM Без действующих страховок остались более 270 тыс. жителей Якутии, которые приобретали в компании «Стерх», озвучил на брифинге первый вице-премьер правительства республики Алексей Стручков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Количество договоров, которые были заключены в 2018—2019 годах в Якутии, — более 270 тысяч. Львиная доля из них — это договора ОСАГО — более 213 тыс.», — отметил первый заместитель председателя правительства республики.

По словам чиновника, интересы страхователей будут защищены. В течении не более шести месяцев будет принято решение о дальнейшем существовании или не существовании «Стерха». Всего компания заключила более 400 договоров в разных регионах страны.

Все возникающие проблемы с выплатами по ОСАГО нужно решать через «Российский союз автостраховщиков».

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ из-за многочисленных нарушений отозвал лицензию у страховой компании «Стерх».