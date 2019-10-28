Североуральск, Свердловская область, , 11:00 — REGNUM В свердловском Североуральске участок газопровода оказался повреждён расправленной стрелой лесовоза. Об этом сообщает пресс-служба АО «ГАЗЭКС».

Транспорт был груженый. По предварительным данным, водитель не рассчитал габаритов и допустил наезд на объект.

В результате такого тарана произошла разгерметизация газопровода. Пришлось срочно останавливать газоснабжение.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате аварии без газоснабжения остались две котельные, предприятия, а также 37 043 человека. Восстановительные работы уже закончены. Подача газа возобновляется.

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