Ставрополь, , 11:01 — REGNUM Четырехлетний мальчик на самокате угодил под колеса внедорожника в городе Ставрополе. Малыш отделался легкой травмой, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого управление ГИБДД.

Наезд на ребенка произошел накануне, 27 октября, около полудня. Автомобиль BMW X6 под управлением 65-летней пенсионерки сбил мальчика на самокате, который в это время без присмотра родителей пересекал проезжую часть.

Ребенок с травмой колена был доставлен в больницу, где ему назначили амбулаторное лечение. По данным Госавтоинспекции, женщина за рулем внедорожника не является злостной нарушительницей правил дорожного движения, в момент аварии она была трезва.

Сейчас выясняются детали происшествия. Правоохранители установят степень ответственности всех участников ДТП, а также будет дана оценка действиям родителей мальчика, которые оставили его без присмотра.

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