населёный пункт Аннинс, , 10:56 — REGNUM В Пермском крае пропавший частный легкомоторный самолёт обнаружен в 11:30 местного времени (09:30 мск). Пилот погиб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, самолёт обнаружили полицейские, которые задействованы в поисково-спасательной операции. Она длилась с 26 октября, когда самолет пропал.

Ранее об обнаружении самолета сообщило ГУ МЧС по Прикамью, однако не уточнило информацию о пилоте. В полиции отметили, что летчик находился внутри кабины без признаков жизни.

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