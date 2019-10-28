Дар-эс-Салам, Танзания, , 11:08 — REGNUM Трое жителей Танзании, арестованных по подозрению в краже трех павлинов из здания правительства страны в Дар-эс-Саламе, предстали перед судом Кисуту. Об этом передает газета Mtanzania.

По версии следствия, Давид Граха, Мохамед Хатибу и Мохаммед Алли подозреваются в неоднократных кражах павлинов, совершенных в период с 1 июля 2015 года по 14 октября 2019 года.

Предполагается, что за данный срок задержанные организовали преступную сеть по нелегальной продаже павлинов. Известно, что за установленный период были украдены три павлина общей стоимостью 1500 долларов США.

Как сообщают журналисты, окончательный приговор будет вынесен 7 ноября.