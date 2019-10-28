Джакарта, , 10:48 — REGNUM Индонезийский фонд правовой помощи (YLBHI) отметил, что в ходе демонстраций в стране с января по октябрь 2019 года погиб 51 человек, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно YLBHI, из 51 человека, 33 погибли в Папуа, 4 — в Джаяпуре, 3 — в Джакарте.

Издание отмечает, что силы безопасности и правительство не представили официальную информацию, касающуюся гибели 44 человек. Другие погибли от огнестрельных ранений и слезоточивого газа.

По данным организации, в результате 6 128 человек стали жертвами нарушения права публичного высказывания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо призвал участников демонстраций не предпринимать «анархистские действия».

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