Уфа, , 10:51 — REGNUM В Уфе сгорел дом усадьбы Гуревич, расположенный на улице Гоголя. Об этом 27 октября сообщает ГУ МЧС России по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, на место пожара выехали 13 огнеборцев на 5 единицах техники. Пожару был присвоен повышенный ранг.

По прибытии пожарные установили, что горит расселенное неэксплуатируемое здание размером 12×15 метров. Отмечается, что существовала угроза распространения огня.

Для тушения пожара было подано 2 ствола РСК-50. Работали звенья газодымозащитной службы.

Дом, построенный в 1890 году, не принадлежал к официальным объектам культурного наследия, но имел историческую и архитектурную ценность. На государственную охрану здание поставлено не было. Объект расположен в том же квартале, что и доходный дом купца Видинеева, который горел в прошлом году.