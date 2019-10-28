Бейрут, , 10:49 — REGNUM Протестующие против закона о налогообложении в Ливане установили баррикады на ключевых автомагистралях, соединяющих Бейрут с остальной частью страны, об этом 28 октября сообщает Geo TV.

Накануне в социальных сетях начали распространяться призывы к автомобилистам использовать транспортные средства для блокировки дорог. В результате сотни машин были использованы для указанных целей.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ливане продолжаются с 17 октября. Граждане страны недовольны введением новых налогов, в частности на переговоры по WhatsApp.

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