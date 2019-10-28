населёный пункт Аннинс, , 10:42 — REGNUM В Пермском крае в первой половине дня 28 октября во время поисковых работ обнаружен частный самолет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, легкомоторный самолет «Сеssna 172» нашли на территории Пермского района. Самолет находится в лесном массиве в семи километрах населенного пункта Аннинс. На месте развернут оперативный штаб. О пилоте сообщений нет.

Напомним, самолет пропал 26 октября. Он вылетел из Частнинского района и информация о его местонахождении перестала поступать. В течение трех дней длились поисково-спасательные работы.

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