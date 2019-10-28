Токио, , 10:44 — REGNUM Трое морских пехотинцев из США напали на полицейский патруль возле японского курортного городка Онна. Об этом сообщило 28 октября агентство Kyodo.

По данным журналистов, американские морпехи разбили лобовое стекло у одной из машин полицейского патруля и также наносили удары по другому автомобилю полиции.

Военные были задержаны, утверждается, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 10 сентября губернатор японской южной префектуры Окинава Дэнни Тамаки, выступая на лекции, призвал правительство страны пересмотреть соглашение между Японией и США по поводу размещения американских военных баз на японской территории. Он подчеркнул, что жители Окинавы недовольны присутствием данных баз рядом с ними.