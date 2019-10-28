Хабаровск, , 10:50 — REGNUM В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в связи с суицидом жителя Николаевска-на-Амуре. Мужчина покончил с собой, оставив предварительно видеообращение в инстаграм, в котором обвинил полицейских в применении к нему незаконных мер воздействия, которые вынудили его уйти из жизни, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Возбуждение уголовного дела в связи с происшествием прокуратурой признано обоснованным и законным. В Николаевск-на-Амуре выехали представители регионального УМВД.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов попросил правительство подготовить национальную программу по борьбе с суицидами.