Тверь, , 10:37 — REGNUM В Тверской области ликвидируют последствия урагана, обрушившегося на регион в ночь на 28 октября, сообщает ИА REGNUM. По данным пресс-службы компании «Россети», на территории Тверской области порывы ветра достигали 25 м/с.

«На текущий момент восстановлено электроснабжение более 100 населенных пунктов. В работах задействовано 125 бригад, 132 единицы специальной техники, 425 человек персонала», — уточнили в компании.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону по данным на 09:00 сообщили о частичном отключении электроэнергии в ряде районов области — причинами аварии, преимущественно, стало падение деревьев на линии электропередач. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Производится переподключение на линиях. В соцсетях жители региона публикуют фотографии поврежденных упавшими деревьями автомобилей, снесенных ветром заборов, поваленных столбов.

Между тем, ветер в регионе не стихает — специалисты не исключают новых аварийных ситуаций.