Лиепая, , 10:36 — REGNUM В порту Лиепае, после субботней аварии, локализовали последствия от разлива нефти. Об этом сообщил портал LSM.

В субботу, 26 октября, администрация Лиепайской особой экономической зоны, расположенной в порту города, сообщила, что во время швартовки был повреждён корпус корабля Лира, плавающего под португальским флагом. В результате произошла утечка нефтепродуктов в акватории порта.

Точный объем разлитой нефти не сообщался. В качестве главной причины аварии, представитель порта Лига Ратниеце Кадеге назвала сильный ветер.

«Меры по локализации аварии были приняты немедленно, — сказала она. — В настоящий момент в акваторию порта нефть из судна не поступает. Пятно локализовано при помощи специальных абсорбирующих бон, ведётся сбор нефти разлитой на поверхности».

Расследование инцидента начало бюро расследований транспортных происшествий. Государственная службы охраны среды считает, что ситуация взята под контроль.