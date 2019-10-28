Североуральск, Свердловская область, , 10:36 — REGNUM В свердловском Североуральске сотрудники АО «ГАЗЭКС» начали работы по пуску газа в котельные. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Котельные первыми получат газ. Затем «голубое топливо» придёт на промышленные предприятия. После этого начнут подключать жилые дома.

Как сообщало ИА REGNUM, Североуральск и три посёлка остались без газа вечером 27 октября. Лесовоз протаранил газопровод.

Газа лишились более 37 тыс жителей города и посёлков. Также обесточенными оказались две котельные, работающие на «голубом топливе».

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