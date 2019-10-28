Омск, , 10:25 — REGNUM В Омске 63-летний мужчина подозревается в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 октября в следственном управлении СКР по Омской области.

Уголовное дело возбуждено по заявлению жительницы Омска по признакам преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ («Изнасилование»).

По версии следствия, в сентябре 2019 года 63-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю опекаемую своей знакомой. После этого он решил скрыться от следствия и попытался пересечь границу России с соседним государством. Злоумышленника удалось задержать. Выяснилось, что ранее он уже был судим за изнасилование.

Мужчина заключён под стражу. Ему предъявлено обвинение и грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Расследование продолжается, мужчине назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске мужчина осуждён за сексуальное насилие над малолетней. Жертвой педофила стала 12-летняя девочка. Чтобы сбежать от него, ей пришлось выпрыгнуть в окно.

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