Танга, Танзания, , 10:05 — REGNUM В воскресенье, 27 октября, число погибших в результате наводнений, вызванных проливными дождями в области Танга в Танзании, достигло 14 человек. Об этом передает газета Mwananchi.

По данным полиции, в недавнем времени в области были обнаружены тела еще трех погибших. Среди них — двое детей, тела которых были найдены в районе Вандама округа Нандени и тело взрослого, найденное в районе водоема Синдени.

Представитель городской администрации Хандени Годвин Гондве также заявил, что другие 10 человек погибли после того, как автомобиль, в котором они находились, упал в воду. Еще один человек утонул после того, как его унесло водными потоками, отметил Гондве.

Как сообщила пресс-секретарь службы спасения по округу Хандени Джоан Лувена, десяткам жителям округа пришлось ночевать на улице, так как их дома были полностью затоплены.