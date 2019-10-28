Североуральск, Свердловская область, , 10:07 — REGNUM В Свердловской области днём и вечером 28 октября местами ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду и выпадение осадков в виде мокрого снега. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

«По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» днем и вечером 28 октября местами в Свердловской области ожидается очень сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода, метели, усиление ветра до 25 м/с. ночью 29 октября местами в Свердловской области сохранится усиление ветра до 25 м/с, в горах налипание мокрого снега на провода, метели», — уточнили в пресс-службе мэрии Североуральска.

Отметим, что из-за аварии на газопроводе 27 октября более 37 тыс. жителей города остались без теплоснабжения и горячей воды. В зону ограничения попали 2,8 тыс домов, из которых 330 — многоквартирные.

Как сообщало ИА REGNUM, ремонтные работы начались немедленно после аварии и в настоящий момент подача газа осуществляется во все котельные. А к 14:00 по местному времени теплоснабжение домов и социальных объектов будет осуществляться в штатном режиме.

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