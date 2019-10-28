Усть-Кут, Иркутская область, , 09:47 — REGNUM Жительница иркутского города Усть-Кут избила своего четырёхмесячного сына. По данным Следственного комитета РФ по Иркутской области, девушка нанесла младенцу несколько ударов кулаком по голове и скрыла данный факт.

Уголовное дело возбуждено по по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего»). О нанесённой травме стало известно только на следующий день, когда ребёнка положили в стационар.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года в Алтайском крае вынесен приговор злоумышленнику, который в конце 2018 года, оставшись наедине дома с 11-месячным сыном своей сожительницы, нанес ребенку не менее 14 ударов руками и ногами, а затем задушил мальчика.

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