Североуральск, Свердловская область, , 09:49 — REGNUM В Североуральске восстановлено теплоснабжение жителей города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В департаменте уточнили, что все котельные города возобновили работу и запущены системы подачи тепла и горячей воды. К 14:00 по местному времени теплоснабжение домов выйдет на штатный режим работы.

Как сообщало ИА REGNUM, после аварии в Североуральске организована прокурорская проверка.

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Напомним, что лесовоз повредил газопровод вечером 27 октября, из-за чего остановилась работа котельных и более 2,8 тыс. домов (свыше 37 тыс. жителей) остались без газа, тепла и горячей воды.

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