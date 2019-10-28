Североуральск, Свердловская область, , 09:44 — REGNUM В свердловском городе Североуральске завершают работы по восстановлению повреждённого лесовозом участка газопровода. Первыми газ получат котельные и промышленные предприятия, сообщает пресс-служба АО «ГАЗЭКС».

Затем начнётся процесс возобновления подачи газа в жилые дома. Но перед этим нужно будет провести опрессовки и продувку системы, а также убедиться в том, что они безопасны для подачи газа.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 27 октября лесовоз протаранил участок газопровода. Из-за этого 37 043 человека остались без газа. Топливо перестало поступать и на две котельные. По этой причине тысячи людей оказались без отопления и горячей воды.

Теплоснабжение жилья власти обещают возобновить в районе 16:00 по местному времени (14:00 мск). Но вначале нужно отремонтировать повреждённый участок. Работы завершат примерно в 13:00.

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