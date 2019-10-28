Самара, , 09:47 — REGNUM Две маленькие девочки погибли во время пожара в частном доме в Самарской области. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

По сообщению пресс-службы ведомства, пожар произошел в одноэтажном частном доме в Кинель-Черкасском районе области на площади 80 кв. метров.

На место происшествия выехали 42 человека на 17 единицах техники.

На месте пожара огнеборцы обнаружили двух погибших девочек 2016 и 2018 годов рождения. Кроме этого, в результате пожара пострадали женщина и ребенок. Они сейчас находятся в больнице.

По предварительным версии, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электропроводки в доме.