Буэнос-Айрес, , 09:39 — REGNUM Поземные толчки магнитудой 5,1 на территории Аргентины были зафиксированы Геологической службой США 28 октября.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров и в 12 километрах от города Сан Хосе де Хачаль, который находится недалеко от границы с Чили.

Колебания земли были зафиксированы в 03:55 по всемирному времени (06:55 мск).

Данных о последствиях нет.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее произошло землетрясение. Там его магнитуда составила 3,4.