Благовещенск, , 09:41 — REGNUM В Приамурье в ночное время преступники совершили нападение на сотрудников полиции, в результате чего один страж порядка был госпитализирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Амурской области.

Читайте также: В Петербурге пожилой преступник ранил полицейского

Полицейские попытались остановить автомобиль, двигавшийся в районе села Варваровка без света, но машина протаранила патрульный автомобиль и скрылась с места происшествия. Сотрудники полиции успели произвести несколько выстрелов по колёсам. Один из сотрудников на патрульной машине пустился в погоню, другой остался на месте происшествия.

Позже к месту происшествия прибыли двое граждан, которые накинулись на полицейского, избили его. Как оказалось, это были пассажиры уехавшей машины. Через какое-то время в скорую помощь обратился ещё один пассажир с огнестрельным ранением. Все участники нападения установлены и задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге сотрудник полиции при задержании пожилого человека, разгуливающего по торговому центру с ножом, был ранен в руку.