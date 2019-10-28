Североуральск, Свердловская область, , 09:26 — REGNUM Жители свердловского Североуральска заплатят за отопление и горячую воду меньше из-за аварии на газопроводе. Им будет проведён перерасчёт, сообщает пресс-служба мэрии.

Те собственники жилья, которые не имеют счётчиков учёта потребления ресурсов, получат перерасчёт по нормативу. Граждане. в чьих квартирах стоят приборы учёта, заплатят по счётчику.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября вечером на газопроводе произошла авария. Лесовоз снёс часть трубы.

Без газа, горячей воды и отопления остались тысячи человек. Сейчас идут восстановительные работы.

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