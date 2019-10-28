Абакан, , 09:25 — REGNUM В Хакасии 28 октября прошло экстренное совещание правительства, посвящённое происшествию в селе Таштып, где мать после ссоры с супругом повредила глаза младенцу.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, официальные причины случившегося пока не названы. Семья, по информации органов опеки, является многодетной и «всегда хорошо характеризовалась», на учёте как неблагополучная не состояла.

Мать задержана, с ребёнком в больнице находится отец. За остальными тремя детьми присматривают родственники.

По данным республиканского правительства, матери «потребовалась помощь врачей для стабилизации психического состояния». Ребёнка на реанимационном автомобиле привезли в столицу Хакасии — Абакан.

В совещании, посвящённом ЧП в Таштыпе, приняли участие члены правительства, а также уполномоченный по правам ребенка Ирина Ауль. Глава Хакасии Валентин Коновалов поручил оказать социальную помощь и психологическую поддержку пострадавшей семье.

«Нужно сделать всё возможное, чтобы сохранить зрение ребёнка. Если есть необходимость — транспортировать в медицинское учреждение другого региона», — подчеркнул Коновалов.

Он отметил, что необходимо уделять больше внимания многодетным семьям, профилактической работе на местах, усилить работу со стороны органов опеки и попечительства, участковых.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Таштып мать после ссоры с супругом 26 октября повредила своему пятимесячному сыну оба глаза. Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч.2 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Женщина задержана.

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