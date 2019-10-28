Улан-Удэ, , 09:21 — REGNUM В Бурятии за минувшие двое суток зарегистрировано 12 пожаров, 8 из которых произошли в районах республики. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском агентстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в результате одного из них в посёлке Гурульба погиб мужчина.

Сообщение о возгорание поступило пожарным рано утром 28 октября, а к моменту их прибытия дом горел изнутри. К ликвидации огня было привлечено 11 человек и три единицы техники.

«В ходе ликвидации пожара в комнате на кровати было обнаружено тело мужчины. Предположительно причиной пожара послужило не острожное обращение с огнем при курении», — сообщили в агентстве.

Также в числе наиболее распространённых причин пожаров остаются короткое замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнем, неисправные печи.

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