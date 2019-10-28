Благовещенск, , 09:30 — REGNUM Более 3 млрд рублей будет выплачено сельхозпроизводителям Приамурья в качестве компенсации за ущерб, нанесённый паводком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Правительство России выделило Приамурью из резервного фонда более 3 млрд рублей, которые пойдут на компенсацию ущерба 86 сельхозпроизводителям и 210 крестьянским (фермерским) хозяйствам, пострадавшим во время наводнения. Также часть средств пойдёт на оплату процентов по 221 кредиту аграриев.

Во время летнего паводка всего в Приамурье пострадали 329 хозяйств. Был уничтожен урожай на площади 255 тыс гектаров. Общий ущерб составил 3 млрд 108 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, из средств федерального бюджета Приамурье получило 512 млн рублей для оказания помощи пострадавшим от паводка.