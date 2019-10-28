Выборг, Ленинградская область, , 09:15 — REGNUM Грузовик со щебнем опрокинулся на федеральной автодороге А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. На проезжую часть высыпалось 23 тонны груза. Из-за этого транспорт следует в объезд.

ДТП с грузовиком на «Скандинавии» ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Как сообщили ИА REGNUM в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», опрокидывание грузового автомобиля произошло 28 октября около 06:00 на 83-м км автодороги А-181.

«Движение транспорта в оба направления по участку автодороги А-181 перекрыто. На месте находятся сотрудники ГИБДД. Проезд организован через поселок Первомайское. Информации о пострадавших в результате ДТП не поступало», — сообщили в пресс-службе предприятия, которое отвечает за федеральные дороги в регионе.

Сотрудники обслуживающей дорогу организации прибыли на место ДТП и начали расчистку проезжей части от щебня. В ближайшее время к месту аварии должна прибыть спецтехника для подъема и эвакуации грузового автомобиля.