Андижан, Узбекистан, , 09:12 — REGNUM Во время тушения пожара на промышленном предприятии в узбекистанском Андижане получил травмы командир пожарного отряда, сообщили в государственной службе пожарной безопасности Узбекистана.

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания в цеху компании Dinar Textile составила 1500 кв. метров. Спасатель тушил пожар на третьем этаже цеха, но в какой-то момент упал на второй этаж, в результате чего получил травмы.

Пожарный был доставлен в Андижанский филиал центра экстренной медицинской помощи, где скончался от полученных травм.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в здании национальной телерадиокомпании Узбекистана произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 400 кв. метров. Пожар вспыхнул из-за короткого замыкания в электрической сети.

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