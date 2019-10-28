Чебоксары, , 09:10 — REGNUM МВД по Чувашии назвало предварительную версию аварию с участием пяти транспортных средств, в том числе фургона и фуры. Как сообщили ИА REGNUM в полиции, предположительно ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции. Предполагаемый виновник аварии скончался на месте происшествия.

Авария произошла на участке федеральной трассы М-7 «Волга вечером 26 октября. Полицией предварительно установлено, что водитель фургона ГАЗ-3009А1 совершил столкновение с попутным микроавтобусом ГАЗ-2705, который по инерции далее задел «Ладу-111 730"пр — последняя врезалась в фуру. Затем микроавтобус отбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с «Шевроле-Круз».

"По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции 61-летним чебоксарцем, управлявшим автофургоном», — считают в МВД по Чувашии.

Водитель фургона скончался до приезда скорой медицинской помощи. Водитель микроавтобуса госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резонансная авария в Чебоксарах произошла с участием троллейбуса, который 16 октября врезался в опору линии. В результате ранения получил 31 человек, в том числе десять несовершеннолетних. Травмы — лёгкой и средней степени тяжести. По предварительным данным правоохранителей, 22-летний водитель не справился с управлением троллейбуса. Со слов водителя, во время движения у него свело ногу. Обстоятельства аварии выясняются до сих пор.

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