Сиань, Китай, , 09:08 — REGNUM Пять человек погибли и еще трое пропали без вести в результате взрыва испытательного аппарата, установленного на автомобиле на нефтеперерабатывающем предприяитии в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Пожарная машина tpsdave

Инцидент произошел в 19:00 по местному времени, когда автомобиль возвращался с нефтяной скважины на Цилиньском заводе Yanchang Oil Field Co., Ltd. в уезде Яньчан города Янань, который известен своими богатыми нефтегазовыми ресурсами. Транспортное средство, проводившее тесы на фабрике, принадлежало теплоэнергетической технологической компании из провинции Хунань.

Пять человек погибли и еще столько же получили ранения в результате взрыва, они находятся на лечении в госпитале в стабильном состоянии. Ведутся поисково-спасательные работы. Причины произошедшего выясняются.

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