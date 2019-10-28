Екатеринбург, 28 октября 2019, 09:10 — REGNUM В Екатеринбурге полиция разыскивает пропавшего 19-летнего студента, который вышел из дома на учёбу 25 октября и перестал выходить на связь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.
В органы внутренних дел обратились родственники пропавшего. На данный момент сотрудники уголовного розыска устанавливают причины исчезновения студента и место его возможного нахождения.
Приметы пропавшего молодого человека: рост 165 см, телосложение нормальное, глаза карие, волосы черные, короткая стрижка. Носит очки в черной оправе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее поисками пропавшего занялись волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». Сообщалось, что пропавший молодой человек может нуждаться в медицинской помощи.
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