Екатеринбург, , 09:10 — REGNUM В Екатеринбурге полиция разыскивает пропавшего 19-летнего студента, который вышел из дома на учёбу 25 октября и перестал выходить на связь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

В органы внутренних дел обратились родственники пропавшего. На данный момент сотрудники уголовного розыска устанавливают причины исчезновения студента и место его возможного нахождения.

«Граждане, обладающие информацией о местонахождении пропавшего студента, могут обращаться в органы внутренних дел по телефонам 356−42−14 (отдел полиции № 14) или 02», — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Приметы пропавшего молодого человека: рост 165 см, телосложение нормальное, глаза карие, волосы черные, короткая стрижка. Носит очки в черной оправе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поисками пропавшего занялись волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». Сообщалось, что пропавший молодой человек может нуждаться в медицинской помощи.

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