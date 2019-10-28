Кызыл, , 08:56 — REGNUM В столице Тувы Кызыле 22 октября был обнаружен труп молодой женщины. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, в ходе обследования места происшествия были обнаружены средства гигиены с пятнами крови и труп 24-х недельного плода мужского пола.

Рядом же были найдены пустой блистер и «упаковка от таблеток иностранного производства с надписью «Misoprostol».

"Предварительная причина смерти женщины — острая кровопотеря, последовавшая от употребления препарата», — отметили в пресс-службе.

У женщины остались двое несовершеннолетних детей.

В связи с этим в мэрии призвали горожанок не принимать препараты иностранного производства, предназначенные для прерывания беременности, рекомендовав обращаться к врачам. Отмечается, что это чревато последствиями, в числе которых острая кровопотеря, болевой шок, аллергические реакции, занесение инфекции с развитием заражения крови, разрыв матки.

Напомним, Тува входит в число лидеров в России по количеству прерванных беременностей. Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на тысячу женщин детородного возраста в республике было сделано 34,5 абортов. Выше показатели только в Еврейской автономной области.

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