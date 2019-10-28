Североуральск, Свердловская область, , 08:47 — REGNUM В Свердловской области проводится проверка в связи с повреждением газопровода в Североуральске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Ход устранения аварии и вопрос обеспечения населения Североуральского городского округа газом, отоплением и горячим водоснабжением находятся на контроле прокуратуры города», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, чрезвычайное происшествие в Североуральске произошло 27 октября в 17:30 по местному времени. В тот вечер лесовоз повредил газовую трубу высокого давления, в результате чего пришлось отключить от снабжения газом дома и котельные. В связи с этим также прекращена подача тепла и горячей воды для 37 тыс. жителей города.

Напомним, что под ограничение подачи коммунальных ресурсов попали 330 многоквартирных домов и 2495 частных домов.

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