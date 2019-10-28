Североуральск, Свердловская область, , 08:37 — REGNUM В свердловском Североуральске оставшиеся без газа дома получат «голубое топливо» вновь в течение трёх дней. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Пуск газа будет произведён поэтапно. Этому будет предшествовать опрессовка систем газоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 27 октября на газопроводе под Североуральском произошла авария. Лесовоз снёс часть трубы.

Без газа остались Североуральск и три посёлка, всего более 37 тыс. человек.