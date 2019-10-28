Изобильный, Ставропольский край, , 08:27 — REGNUM Авария с участием полицейской машины произошла в Изобильненском районе Ставропольского края. Участковый уполномоченный из села Тищенское от полученных травм скончался на месте, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД региона.

Трагедия произошла рано утром 27 октября. По предварительным данным, погибший в условиях сильного тумана не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в столб. Известно, что в момент ДТП участковый был при исполнении обязанностей. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в городе Ессентуках в Ставропольском крае «Газель» сбила 13-летнего школьника, который переходил дорогу по пешеходному переходу. С многочисленными травмами подросток был госпитализирован.