Новосибирск, , 08:12 — REGNUM За прошедшие выходные дни в Новосибирской области произошло 27 пожаров, сообщили в региональном управлении ГУ МЧС РФ.

Так, в Ленинском районе Новосибирска из-за возгорания в ресторане проводилась массовая эвакуация людей, а в Колыванском районе области был ликвидирован пожар повышенной сложности.

«27 октября в Новосибирске в 12:58 (время местное) по сообщению о возгорании пожарные расчёты выехали на проспект Энергетиков. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 30 человек. Пострадавших нет. В здании гипермаркета огнём частично повреждён электрощиток, расположенный в подсобном помещении ресторана», — уточнили в ведомстве.

Как отмечают пожарные, в межсезонье чаще всего опасность возникновения пожаров происходит от неправильной эксплуатации электрооборудования и печного отопления.