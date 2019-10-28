Пекин, , 08:06 — REGNUM В уезде Сяхэ в Северо-Западном Китае зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Землетрясение

Сейсмическая активность возникла в 01:56 по местному времени. Очаг залегания находился на глубине 10 км.

Перепуганные толчками жители городов Тяньшуй и Ланьчжоу выбегали на улицу из домов. Информации о пострадавших в КНР не поступало.

Напомним, 27 сентября в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая прошло землетрясение магнитудой 5,0.

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