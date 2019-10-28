Томск, , 07:57 — REGNUM В Томской области найдена семья, не выходившая на связь с 26 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ГУ МЧС.

Уточняется, что мужчину, женщину и их годовалого ребёнка нашли сотрудники полиции на дороге, ведущей из населённого пункта Суйга Молчановского района в посёлок Белый Яр Верхнекетского района.

Люди живы, подчеркнули в МЧС. Сейчас семью везут в Белый Яр.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября семья на своей машине выехала из Томска в Белый Яр. Последний раз они выходили на связь с родственниками 26 октября.

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