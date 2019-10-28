Тулун, Иркутская область, , 07:45 — REGNUM Предприниматели Приангарья, пострадавшие от мощнейшего наводнения, всё ещё недовольны размером оказываемой им поддержки. И, вероятно, в ответ на новый митинг представителей малого бизнеса, состоявшийся 24 октября в Тулуне, власти региона сообщили: помощь будет.

«На поддержку предпринимателей из федерального бюджета выделено 500 млн рублей. Эти деньги уже доведены до Иркутской области. Для предоставления субсидий приняты все необходимые нормативные акты. Максимальный размер субсидии в отношении одного субъекта малого и среднего предпринимательства составит 1,5 млн рублей, но не более 99,9 процента затрат», — отмечают иркутские чиновники.

По их заверениям, выдача субсидий начнётся после 7 ноября 2019 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. После проливных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов, пострадавшими стали более 45 000 человек.

Санкционированный митинг в одном из наиболее пострадавших от потопа иркутских городов проходит уже второй раз. Как и перед приездом в регион Владимира Путина, в нём приняли участие порядка 250 человек. Пострадавшие утверждают, что выплатой 200 тысяч рублей единовременной помощи всё и ограничилось.

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