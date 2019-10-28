Москва, 28 октября 2019, 08:11 — REGNUM Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Такая погода ожидается в Москве 28 октября, об этом сообщает Гидрометцентр России.
Синоптики прогнозируют в Москве теплую погоду. Воздух прогреется +6…+8 °С.
Местами ожидается выпадение кратковременных осадков.
Также ожидается западный, северо-западный ветер скоростью 5−10 метров в секунду, с порывами до 15 м/с.
Атмосферное давление составит 734 мм рт. ст.
Напомним, в течении недели в Москве вероятно похолодание до −2…+2 °С ночью и 0…+5 °С днём.
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