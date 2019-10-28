Южно-Сахалинск, , 08:01 — REGNUM Множественные нарушения выявлены при строительстве нового аэропорта Южно-Сахалинска. Проверку проводили специалисты Ростехнадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе проверки выявлено 19 нарушений. Одно из наиболее существенных касается металла для конструкций — он не был проверен на прочность. Сами конструкции не прошли освидетельствование, размеры лифтов не соответствуют тем, что заявлены в проекте.

Ростехнадзор выдал предписание об устранении нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября новый терминал Хабаровского аэропорта принял первый рейс. В ближайшем будущем все рейсы будут поэтапно переведены на новый терминал.