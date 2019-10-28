Амстердам, , 07:36 — REGNUM Голландская газета Algemeen dagblad пишет, что в стране орудует банда мнимых лаборантов. Уже установлено три случая в г. Утрехт (Utrecht) и один — в г. Эйндховен (Eindhoven). Однако полиция подозревает, что обнаружится ещё немало аналогичных случаев.

Речь идёт о банде, члены которой приходят на дом к пожилым людям под видом лаборантов, чтобы взять у них кровь. Пользуясь доверчивостью жертв, которые впускают их в свою квартиру, они грабят их.

Полиция подчёркивает, что речь идёт не об обычных хулиганах, а об организованной банде. В настоящий момент сотрудники полиции ещё инвентаризируют все похожие случаи, однако предполагается, что дело не ограничивается уже установленными четырьмя случаями.

По словам представителя полиции, члены банды предпочитают в качестве жертв пожилых людей, поскольку те более доверчивы, а кроме того, часто не в состоянии описать внешность злоумышленника. Впрочем, в Эйндховене камеры слежения смогли запечатлеть двух подозреваемых возле квартиры одной из жертв.