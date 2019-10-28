Томск, , 07:35 — REGNUM Пропавшую без вести семью с годовалым ребёнком разыскивают в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 октября в областном главке МЧС.

Известно, что 26 октября семья из трёх человек (мужчина 1981 года рождения, его супруга 1984 года рождения и их годовалый сын) на своей машине выехала из Томска в населённый пункт Белый Яр Верхнекетского района. В настоящее время их местонахождение неизвестно. Последний раз семья выходила на связь с родственниками 26 октября.

По информации ведомства, поисковые работы ведутся в Верхнекетском, Колпашевском и Молчановском районах. От МЧС принимают участие более 40 человек и шесть единиц техники.

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