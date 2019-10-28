Хабаровск, , 07:20 — REGNUM В Хабаровском крае после паводка 32 человека продолжают жить в пунктах временного расселения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В населённых пунктах Хабаровского края продолжают фиксировать спад воды, имеются лишь отдельные случаи подтоплений в шести населённых пунктах. В настоящее время остался один действующий ПВР в Комсомольске-на-Амуре, в нм размещены 32 человека, в том числе 10 детей.

Эти люди не могут вернуться в свои дома, так как они затоплены и пришли в негодность. Дома обследуют специалисты для того, чтобы оформить документально невозможность проживания в них и решить вопрос о предоставлении людям нового жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край пережил две волны амурского паводка. Ущерб составил порядка 1,8 млрд рублей.